Почему урчит живот и как избавиться от этого: советы опытного врача

Гастроэнтеролог Леви рассказал, почему урчит живот

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Леви объясняет, что после употребления продуктов, таких как горох или капуста, возможно появление урчания в животе.

Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Это связано с активной работой наших внутренних органов, которые постоянно перерабатывают пищу и выполняют другие функции. В результате этого процесса пищеварения могут возникать звуки, напоминающие урчание живота.

Медицинский эксперт описывает основные причины урчания живота следующим образом:

После приема пищи желудок начинает переваривать ее, а гладкие мышцы активно работают, чтобы перемещать пищу по кишечнику. Этот процесс сопровождается звуками, подобными работе стиральной машины во время стирки.

Чувство голода может вызывать сокращение желудка и кишечника, особенно при виде или запахе еды, что также может приводить к урчанию живота.

Некоторые продукты, такие как горох, чечевица, капуста, а также диетические газированные напитки и жвачка, могут вызывать урчание из-за их сложной перевариваемости.

Плотный ужин перед сном также может спровоцировать урчание живота.

Важно понимать, что урчание живота обычно является естественным процессом и не является причиной беспокойства, если не сопровождается болями, изменениями в стуле или запорами.

Для уменьшения урчания живота и поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врач рекомендует следующие меры:

После еды лучше прогуливаться, а не сразу ложиться.

Жуйте пищу с закрытым ртом, чтобы избежать попадания воздуха в желудок.

Пейте достаточное количество воды в течение дня и употребляйте здоровые перекусы.

Избегайте употребления газированных напитков и заменителей сахара.