Почему урчит живот и как избавиться от этого: советы опытного врача

Врач-гастроэнтеролог Леви объясняет, что после употребления продуктов, таких как горох или капуста, возможно появление урчания в животе.
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Это связано с активной работой наших внутренних органов, которые постоянно перерабатывают пищу и выполняют другие функции. В результате этого процесса пищеварения могут возникать звуки, напоминающие урчание живота.
Медицинский эксперт описывает основные причины урчания живота следующим образом:
После приема пищи желудок начинает переваривать ее, а гладкие мышцы активно работают, чтобы перемещать пищу по кишечнику. Этот процесс сопровождается звуками, подобными работе стиральной машины во время стирки.
Чувство голода может вызывать сокращение желудка и кишечника, особенно при виде или запахе еды, что также может приводить к урчанию живота.
Некоторые продукты, такие как горох, чечевица, капуста, а также диетические газированные напитки и жвачка, могут вызывать урчание из-за их сложной перевариваемости.
Плотный ужин перед сном также может спровоцировать урчание живота.
Важно понимать, что урчание живота обычно является естественным процессом и не является причиной беспокойства, если не сопровождается болями, изменениями в стуле или запорами.
Для уменьшения урчания живота и поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врач рекомендует следующие меры:
После еды лучше прогуливаться, а не сразу ложиться.
Жуйте пищу с закрытым ртом, чтобы избежать попадания воздуха в желудок.
Пейте достаточное количество воды в течение дня и употребляйте здоровые перекусы.
Избегайте употребления газированных напитков и заменителей сахара.
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