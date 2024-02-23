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Почему урчит живот и как избавиться от этого: советы опытного врача

Гастроэнтеролог Леви рассказал, почему урчит живот

1:44
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Леви объясняет, что после употребления продуктов, таких как горох или капуста, возможно появление урчания в животе.

Гастроэнтеролог Леви рассказал, почему урчит живот
Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Это связано с активной работой наших внутренних органов, которые постоянно перерабатывают пищу и выполняют другие функции. В результате этого процесса пищеварения могут возникать звуки, напоминающие урчание живота.

Медицинский эксперт описывает основные причины урчания живота следующим образом:

  • После приема пищи желудок начинает переваривать ее, а гладкие мышцы активно работают, чтобы перемещать пищу по кишечнику. Этот процесс сопровождается звуками, подобными работе стиральной машины во время стирки.
  • Чувство голода может вызывать сокращение желудка и кишечника, особенно при виде или запахе еды, что также может приводить к урчанию живота.
  • Некоторые продукты, такие как горох, чечевица, капуста, а также диетические газированные напитки и жвачка, могут вызывать урчание из-за их сложной перевариваемости.
  • Плотный ужин перед сном также может спровоцировать урчание живота.

Важно понимать, что урчание живота обычно является естественным процессом и не является причиной беспокойства, если не сопровождается болями, изменениями в стуле или запорами.

Для уменьшения урчания живота и поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врач рекомендует следующие меры:

  • После еды лучше прогуливаться, а не сразу ложиться.
  • Жуйте пищу с закрытым ртом, чтобы избежать попадания воздуха в желудок.
  • Пейте достаточное количество воды в течение дня и употребляйте здоровые перекусы.
  • Избегайте употребления газированных напитков и заменителей сахара.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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