Гипертония без таблеток: кожура этого фрукта поможет снизить давление, не выбрасывайте еë

Реабилитолог Сергей Агапкин поделился методами снижения артериального давления без использования лекарств. В ходе его программы один из участников спросил о возможности граната в этом контексте, что указывало на его лечебные свойства.
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В ответ на этот вопрос, специалист в области медицины подтвердил, что как сами зерна, так и кожура граната могут помочь снизить давление.
"Да, это правда. И удивительно, что не только зерна граната, но и его кожура способствуют снижению артериального давления," — отметил специалист.
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