Гипертония без таблеток: кожура этого фрукта поможет снизить давление, не выбрасывайте еë

Реабилитолог Агапкин назвал продукт, снижающий артериальное давление

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Реабилитолог Сергей Агапкин поделился методами снижения артериального давления без использования лекарств. В ходе его программы один из участников спросил о возможности граната в этом контексте, что указывало на его лечебные свойства.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

В ответ на этот вопрос, специалист в области медицины подтвердил, что как сами зерна, так и кожура граната могут помочь снизить давление.