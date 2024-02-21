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При раке желудка во время еды человеку может казаться, что пища не проходит, а также появляются боли в груди

Онколог Евгений Черемушкин: при раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды

0:57
Здоровье

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин поделился информацией о том, как рак может проявиться через необычные ощущения во время еды.

Онколог Евгений Черемушкин: при раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion.

В беседе с News. ru эксперт отметил, что при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта из-за опухоли у человека могут возникнуть такие симптомы, как отрыжка, икота или тянущиеся боли.

Также человек может почувствовать быстрое насыщение едой, что также является признаком нарушения пищеварения.

Черемушкин отметил, что на поздних стадиях рака человек быстро теряет вес из-за нарушений в организме. Кроме того, возникает анемия из-за неправильной обработки железа кислотой и его усвоения.

Симптомы, которые связаны с общим состоянием, — это сонливость и слабость, появление красных, зудящих пятен на теле, — резюмировал Черемушкин.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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