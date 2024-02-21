Натуральное молоко против растительного: что выбрать для здорового образа жизни?

Диетолог Соломатина назвала основные недостатки растительного молока

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина утверждает, что растительное молоко никогда не достигнет такой же степени полезности для организма, как обычное молоко.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Pellati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Несмотря на то, что растительное молоко иногда называют "молочком", оно не способно заменить подлинное молоко ни в каком аспекте. Например, мы также используем "молочко" для снятия косметики, но это не означает, что оно идентично молоку", — отмечает специалист.

По словам эксперта, растительное молоко не содержит всех аминокислот и других важных компонентов, присутствующих в обычном молоке.

Соломатина также указывает на генетическую потребность в употреблении обычного молока, которая формировалась в течение многих веков.

"Изменение пищевых привычек нарушает сложную систему, сформированную за века. Новые продукты могут быть полезны, но их введение не должно приводить к исключению привычных нам продуктов", — заключает диетолог.