Диетолог назвала неочевидную причину набора лишнего веса

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что многие россияне не успевают или не хотят завтракать. Отсутствие этого приема пищи опасно не только тем, что может возникнуть гастрит или язва. Это приводит также и к набору лишнего веса, пишет ОТР.
Обычно те люди, которые не завтракают, вечером плотно ужинают. Из-за этого может начать увеличиваться вес, развиться сахарный диабет. По словам диетолога, не стоит завтракать чашечкой кофе с сигаретой.
"Курение всем вредно. Оно нарушает работу сердечно-сосудистой системы, может привести к развитию онкологических заболеваний. Поэтому совмещать кофе с сигаретой тоже не рекомендуется", — добавила врач.
По утрам необязательно сытно завтракать. Прием пищи может быть легким, но полезным. В качестве завтрака отлично подойдут йогурты, омлеты, блюда из творога, сыр и смузи.
Диетолог не рекомендует завтракать только фруктами или ягодами. Они содержат фруктовые кислоты, которые в свою очередь могут оказать раздражающее действие на желудок.
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