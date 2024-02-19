Как искусственный интеллект помогает выявить преддиабет: советы эксперта

Эндокринолог Белова рассказала о влиянии неправильного питания на преддиабет

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования демонстрируют, что только 70% случаев преддиабета прогрессируют к диабету второго типа, как сообщает врач-эндокринолог Юлиана Белова. Преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, но еще не достиг критического уровня, характерного для диабета. Существуют две формы преддиабета: нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе.

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Риск заболеть увеличивается из-за наследственности, ожирения и возраста старше 45 лет. Неправильное питание, включая потребление фастфуда и сладостей, также увеличивает вероятность развития. Применение искусственного интеллекта позволяет выявить преддиабет у 60% пациентов по таким критериям, как возраст, индекс массы тела и прием лекарств.

Преддиабет часто не проявляется явными симптомами, однако лишний вес, нарушение зрения и высыпания на коже могут свидетельствовать о его наличии. Доктор Белова рекомендует ограничить потребление простых углеводов и фруктов.

Обращение к специалистам и изменение образа жизни способны предотвратить развитие диабета и улучшить качество жизни пациентов.