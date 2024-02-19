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Что будет, если не менять нижнее бельё каждый день: остеопат перечислил неприятные последствия

Остеопат Кодл заявил, что для избежания инфекций и экземы следует менять нижнее белье ежедневно

1:00
Здоровье

Простая ежедневная привычка, такая как регулярная смена нижнего белья (трусов, лифчиков), может оказать существенное воздействие на состояние здоровья, сообщила доктор медицинских наук, сертифицированный остеопат и семейный врач, работающая в Школе остеопатической медицины Университета Роуэн в США — Дженнифер Кодл.

Остеопат Кодл заявил, что для избежания инфекций и экземы следует менять нижнее белье ежедневно
Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По мнению эксперта, рекомендуется менять нижнее белье ежедневно. Постоянная смена белья способствует предотвращению развития бактериальных инфекций и уменьшает вероятность возникновения раздражений и экземы на коже.

Подчеркивается, что одной из основных причин регулярной замены нижнего белья является предотвращение задержания влаги в области гениталий. Этот подход снижает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций. Кроме того, недостаток регулярной смены нижнего белья может привести к появлению различных раздражений, сыпи и экземы на коже. Поэтому важно следить за чистотой нижнего белья и регулярно его менять.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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