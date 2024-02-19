Что будет, если не менять нижнее бельё каждый день: остеопат перечислил неприятные последствия

Остеопат Кодл заявил, что для избежания инфекций и экземы следует менять нижнее белье ежедневно

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простая ежедневная привычка, такая как регулярная смена нижнего белья (трусов, лифчиков), может оказать существенное воздействие на состояние здоровья, сообщила доктор медицинских наук, сертифицированный остеопат и семейный врач, работающая в Школе остеопатической медицины Университета Роуэн в США — Дженнифер Кодл.

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По мнению эксперта, рекомендуется менять нижнее белье ежедневно. Постоянная смена белья способствует предотвращению развития бактериальных инфекций и уменьшает вероятность возникновения раздражений и экземы на коже.

Подчеркивается, что одной из основных причин регулярной замены нижнего белья является предотвращение задержания влаги в области гениталий. Этот подход снижает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций. Кроме того, недостаток регулярной смены нижнего белья может привести к появлению различных раздражений, сыпи и экземы на коже. Поэтому важно следить за чистотой нижнего белья и регулярно его менять.