Что будет, если не менять нижнее бельё каждый день: остеопат перечислил неприятные последствия

Простая ежедневная привычка, такая как регулярная смена нижнего белья (трусов, лифчиков), может оказать существенное воздействие на состояние здоровья, сообщила доктор медицинских наук, сертифицированный остеопат и семейный врач, работающая в Школе остеопатической медицины Университета Роуэн в США — Дженнифер Кодл.
По мнению эксперта, рекомендуется менять нижнее белье ежедневно. Постоянная смена белья способствует предотвращению развития бактериальных инфекций и уменьшает вероятность возникновения раздражений и экземы на коже.
Подчеркивается, что одной из основных причин регулярной замены нижнего белья является предотвращение задержания влаги в области гениталий. Этот подход снижает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций. Кроме того, недостаток регулярной смены нижнего белья может привести к появлению различных раздражений, сыпи и экземы на коже. Поэтому важно следить за чистотой нижнего белья и регулярно его менять.
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