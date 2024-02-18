Отличный выбор для здоровья: полезные свойства этой удивительной каши

Эндокринолог Сюракшина рассказала о пользе и вреде гороховой каши

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что горох является превосходным источником растительного белка, необходимого для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, он содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.

Фото: openverse by Haprog_ is licensed under CC BY 2.0

В составе вареного гороха также присутствует витамин К, который необходим для здоровья костей и нормального свертывания крови, а также витамины группы В, такие как тиамин, холин и фолиевая кислота, особенно важные для женщин в период беременности для поддержания здоровья плода.

Среди минералов, содержащихся в вареном горохе, важно отметить наличие железа, необходимого для образования гемоглобина в крови и транспортировки кислорода по организму, а также других полезных веществ, таких как магний, цинк, калий, медь и марганец.

Полезные свойства гороховой каши:

Контроль веса

Горох относится к низкокалорийным продуктам, однако содержит много белка, что помогает контролировать вес и снижать аппетит.

Улучшение пищеварения

Богатство растворимыми и нерастворимыми волокнами способствует улучшению пищеварения и предотвращению запоров. Однако умеренное употребление рекомендуется, чтобы избежать возможного повышенного газообразования и дискомфорта в кишечнике.

Поддержание здоровья сердца

Содержание калия помогает поддерживать нормальное кровяное давление и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль уровня сахара

Богат белком и растворимыми волокнами, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета.

Суточная норма потребления гороховой каши:

Рекомендуемое количество гороховой каши в день зависит от возраста, пола и физической активности. Обычно рекомендуется не употреблять более одной порции в день, что составляет примерно от 100 до 200 граммов.

Для детей и беременных женщин потребности могут отличаться, поэтому важно проконсультироваться с врачом.

Противопоказания употребления гороховой каши и пюре:

Хотя гороховая каша и пюре являются ценными источниками питательных веществ, их следует употреблять с умеренностью. Чрезмерное потребление может вызвать неприятные последствия, такие как вздутие и повышенное газообразование. Гороховая каша также содержит пурин, который может быть вреден для людей с подагрой.

Также стоит избегать гороховой каши при панкреатите, хронических запорах, воспалении желудка и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, так как это может усугубить симптомы и осложнить состояние.