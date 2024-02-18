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От боли в коленях до ревматоидного артрита: разбираем причины и лечение

Ревматолог Постникова заявила, что боль в суставах говорит о поражении мышц и связок

1:19
Здоровье

Болезненные ощущения в коленных суставах могут возникать вследствие предыдущих травм или постепенно развиваться под воздействием различных факторов, утверждает врач-ревматолог Полина Постникова.

Ревматолог Постникова заявила, что боль в суставах говорит о поражении мышц и связок
Фото: wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Одной из наиболее распространенных причин боли в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста является остеоартрит, также известный как остеоартроз. Это состояние может также быть связано с повреждением мягких тканей — мышц, связок и сухожилий сустава", — отмечает специалист.

Другим фактором, который может вызвать боль, по словам врача, является нарушение ходьбы, что приводит к повреждению опорно-двигательного аппарата. Боль также может быть вызвана инфекциями, онкологическими заболеваниями и ревматическими расстройствами.

"Если боли в коленях вызваны механическим повреждением, то важно обеспечить покой поврежденному участку. Если причина боли неочевидна, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту", — подчеркивает Полина Постникова.

Ревматоидный артрит — это хроническое автоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным поражением внутренних органов и повреждением суставов. Причины развития этого заболевания, его симптомы, группы риска и возможности лечения — вопросы, требующие дальнейшего изучения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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