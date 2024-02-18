От боли в коленях до ревматоидного артрита: разбираем причины и лечение

Ревматолог Постникова заявила, что боль в суставах говорит о поражении мышц и связок

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезненные ощущения в коленных суставах могут возникать вследствие предыдущих травм или постепенно развиваться под воздействием различных факторов, утверждает врач-ревматолог Полина Постникова.

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"Одной из наиболее распространенных причин боли в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста является остеоартрит, также известный как остеоартроз. Это состояние может также быть связано с повреждением мягких тканей — мышц, связок и сухожилий сустава", — отмечает специалист.

Другим фактором, который может вызвать боль, по словам врача, является нарушение ходьбы, что приводит к повреждению опорно-двигательного аппарата. Боль также может быть вызвана инфекциями, онкологическими заболеваниями и ревматическими расстройствами.

"Если боли в коленях вызваны механическим повреждением, то важно обеспечить покой поврежденному участку. Если причина боли неочевидна, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту", — подчеркивает Полина Постникова.

Ревматоидный артрит — это хроническое автоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным поражением внутренних органов и повреждением суставов. Причины развития этого заболевания, его симптомы, группы риска и возможности лечения — вопросы, требующие дальнейшего изучения.