Найден идеальный завтрак: скорее к ознакомлению

Ученые назвали россиянам идеальный завтрак

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Орхусского университета в Дании пришли к выводу, что пищевые продукты, содержащие большое количество белка, играют важную роль в оптимальном завтраке для продуктивного дня.

Фото: wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По их открытиям, завтрак, богатый белком, способствует увеличению ощущения сытости и удовлетворения, а также повышает концентрацию в течение остальной части дня. Вместе с тем, такой завтрак не приводит к увеличению общего потребления энергии по сравнению с пропуском завтрака или употреблением углеводов.

Проблема ожирения продолжает нарастать в мире. К 1 января 2023 года в России более 1,6 миллиона взрослых и более 560 тысяч детей были зарегистрированы с диагнозом "ожирение".