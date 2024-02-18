Найден идеальный завтрак: скорее к ознакомлению

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Ученые назвали россиянам идеальный завтрак

0:48
Здоровье

Исследователи из Орхусского университета в Дании пришли к выводу, что пищевые продукты, содержащие большое количество белка, играют важную роль в оптимальном завтраке для продуктивного дня.

Ученые назвали россиянам идеальный завтрак
Фото: wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По их открытиям, завтрак, богатый белком, способствует увеличению ощущения сытости и удовлетворения, а также повышает концентрацию в течение остальной части дня. Вместе с тем, такой завтрак не приводит к увеличению общего потребления энергии по сравнению с пропуском завтрака или употреблением углеводов.

Проблема ожирения продолжает нарастать в мире. К 1 января 2023 года в России более 1,6 миллиона взрослых и более 560 тысяч детей были зарегистрированы с диагнозом "ожирение".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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