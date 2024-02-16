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Меню на каждый день: врач Слюняева назвала привычки питания, убивающие поджелудочную

2:09
Здоровье

Ежедневные привычки могут негативно сказываться на состоянии различных органов, при этом ухудшение здоровья может происходить незаметно. Например, неправильное питание ежедневно может оказывать пагубное воздействие на поджелудочную железу. Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева из клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) рассказывает, какие продукты могут нанести вред этому органу.

Меню на каждый день: врач Слюняева назвала привычки питания, убивающие поджелудочную
Фото: Thinkstock

Поджелудочная железа играет важную роль, выделяя пищеварительные ферменты и гормоны для расщепления пищи. Нарушения в еë работе могут привести к серьезным заболеваниям, таким как панкреатит, диабет, рак и другие проблемы.

Среди основных факторов, отрицательно влияющих на состояние поджелудочной железы, врачи выделяют потребление алкоголя. Особенно разрушительное воздействие оказывают крепкие напитки, и чем больше человек употребляет алкоголя, тем сильнее его здоровье пострадает, так как у этого органа нет специальных ферментов для его переработки.

Токсины в табачном дыме также увеличивают риск развития хронического панкреатита и рака поджелудочной железы.

Трансжиры также оказывают губительное воздействие, так как поджелудочная железа не может их расщепить. Эти вещества содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах и некоторых колбасных изделиях. Рекомендуется ограничить потребление жареных, копчёных и жирных продуктов.

Газированные напитки с большим содержанием сахара и углекислого газа также могут спровоцировать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Негативные эмоции также могут быть причиной развития панкреатита и диабета. Для предотвращения проблем рекомендуется научиться их контролировать. 

Последствия могут быть различны в зависимости от стадии заболевания и его осложнений, а также частоты обострений. Правильное питание и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить риск развития заболеваний и замедлить воспалительные процессы в поджелудочной железе, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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