Меню на каждый день: врач Слюняева назвала привычки питания, убивающие поджелудочную

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневные привычки могут негативно сказываться на состоянии различных органов, при этом ухудшение здоровья может происходить незаметно. Например, неправильное питание ежедневно может оказывать пагубное воздействие на поджелудочную железу. Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева из клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) рассказывает, какие продукты могут нанести вред этому органу.

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Поджелудочная железа играет важную роль, выделяя пищеварительные ферменты и гормоны для расщепления пищи. Нарушения в еë работе могут привести к серьезным заболеваниям, таким как панкреатит, диабет, рак и другие проблемы.

Среди основных факторов, отрицательно влияющих на состояние поджелудочной железы, врачи выделяют потребление алкоголя. Особенно разрушительное воздействие оказывают крепкие напитки, и чем больше человек употребляет алкоголя, тем сильнее его здоровье пострадает, так как у этого органа нет специальных ферментов для его переработки.

Токсины в табачном дыме также увеличивают риск развития хронического панкреатита и рака поджелудочной железы.

Трансжиры также оказывают губительное воздействие, так как поджелудочная железа не может их расщепить. Эти вещества содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах и некоторых колбасных изделиях. Рекомендуется ограничить потребление жареных, копчёных и жирных продуктов.

Газированные напитки с большим содержанием сахара и углекислого газа также могут спровоцировать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Негативные эмоции также могут быть причиной развития панкреатита и диабета. Для предотвращения проблем рекомендуется научиться их контролировать.

Последствия могут быть различны в зависимости от стадии заболевания и его осложнений, а также частоты обострений. Правильное питание и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить риск развития заболеваний и замедлить воспалительные процессы в поджелудочной железе, сообщает aif.ru.