Отслеживание риска: основные признаки рака желудка, и как им противостоять

Онколог Абсалямов назвал неочевидные признаки рака желудка

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак желудка стоит на шестом месте среди наиболее распространённых онкологических заболеваний по всему миру, как указывают данные общемировой статистики заболеваемости.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Поскольку данный вид рака обычно развивается в областях, недоступных для обычного осмотра или пальпации, и может продолжаться бессимптомно на протяжении длительного времени, часто его обнаруживают уже на поздних стадиях.

Тем не менее, существуют некоторые "красные флаги" — признаки, которые должны побудить к обращению к врачу. Об этом рассказал врач-онколог и химиотерапевт Руслан Абсалямов из клиники "Рассвет".

По его мнению, как и у многих других онкологических заболеваний, рак желудка не имеет специфических симптомов, поэтому любое проявление диспептических симптомов (например, несварения желудка) должно послужить поводом для обращения к гастроэнтерологу.

Эти симптомы включают:

Проблемы с глотанием

Тошноту и рвоту

Отрыжку

Боли в области желудка

Изжогу

Урчание в животе

Вздутие живота

Запор

Диарею

"Такие признаки, как непроизвольное снижение веса, значительная слабость, стойкие боли и образование увеличивающихся плотных образований в мягких тканях, могут свидетельствовать о более продвинутой стадии заболевания", — подчеркнул Абсалямов.

Тем не менее, рак желудка можно предотвратить, отметил онколог.

"Большинство случаев рака желудка представлены аденокарциномой, происходящей из железистых клеток. Около 90% всех злокачественных опухолей желудка составляет именно эта форма рака. Сегодня мы знаем, что основным фактором риска является инфицирование бактерией Helicobacter pylori — канцерогеном, который может привести к развитию хронического гастрита. У некоторых пациентов эти изменения в слизистой оболочке могут прогрессировать до рака", — пояснил врач.