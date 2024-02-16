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Отслеживание риска: основные признаки рака желудка, и как им противостоять

Онколог Абсалямов назвал неочевидные признаки рака желудка

1:51
Здоровье

Рак желудка стоит на шестом месте среди наиболее распространённых онкологических заболеваний по всему миру, как указывают данные общемировой статистики заболеваемости.

Онколог Абсалямов назвал неочевидные признаки рака желудка
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Поскольку данный вид рака обычно развивается в областях, недоступных для обычного осмотра или пальпации, и может продолжаться бессимптомно на протяжении длительного времени, часто его обнаруживают уже на поздних стадиях.

Тем не менее, существуют некоторые "красные флаги" — признаки, которые должны побудить к обращению к врачу. Об этом рассказал врач-онколог и химиотерапевт Руслан Абсалямов из клиники "Рассвет".

По его мнению, как и у многих других онкологических заболеваний, рак желудка не имеет специфических симптомов, поэтому любое проявление диспептических симптомов (например, несварения желудка) должно послужить поводом для обращения к гастроэнтерологу.

Эти симптомы включают:

  • Проблемы с глотанием
  • Тошноту и рвоту
  • Отрыжку
  • Боли в области желудка
  • Изжогу
  • Урчание в животе
  • Вздутие живота
  • Запор
  • Диарею

"Такие признаки, как непроизвольное снижение веса, значительная слабость, стойкие боли и образование увеличивающихся плотных образований в мягких тканях, могут свидетельствовать о более продвинутой стадии заболевания", — подчеркнул Абсалямов.

Тем не менее, рак желудка можно предотвратить, отметил онколог.

"Большинство случаев рака желудка представлены аденокарциномой, происходящей из железистых клеток. Около 90% всех злокачественных опухолей желудка составляет именно эта форма рака.

Сегодня мы знаем, что основным фактором риска является инфицирование бактерией Helicobacter pylori — канцерогеном, который может привести к развитию хронического гастрита. У некоторых пациентов эти изменения в слизистой оболочке могут прогрессировать до рака", — пояснил врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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