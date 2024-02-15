Загадочное молчание: что скрывает отсутствие речи у детей

Отсутствие развития речи у детей может быть признаком серьезных заболеваний, таких как умственная отсталость или олигофрения, вызванные поражением коры головного мозга во внутриутробном периоде.
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Эксперт Наталья Абузарова отмечает, что нарушение или отсутствие речи является обязательным симптомом при умственной отсталости. Кроме того, педагогическая запущенность из-за недостаточного внимания и воспитания со стороны родителей также может привести к отсутствию развития речи у детей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Родители должны обращать внимание на развитие речи своих детей и в случае замечания задержки или отсутствия речевого развития обратиться за помощью к специалистам.
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