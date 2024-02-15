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Загадочное молчание: что скрывает отсутствие речи у детей

Молчание детей может указывать на олигофрению

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Здоровье

Отсутствие развития речи у детей может быть признаком серьезных заболеваний, таких как умственная отсталость или олигофрения, вызванные поражением коры головного мозга во внутриутробном периоде.

Молчание детей может указывать на олигофрению
Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт Наталья Абузарова отмечает, что нарушение или отсутствие речи является обязательным симптомом при умственной отсталости. Кроме того, педагогическая запущенность из-за недостаточного внимания и воспитания со стороны родителей также может привести к отсутствию развития речи у детей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Родители должны обращать внимание на развитие речи своих детей и в случае замечания задержки или отсутствия речевого развития обратиться за помощью к специалистам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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