Не вздумайте даже попробовать что-то просроченное, призвала врач: сроки годности не просто так написаны

Диетолог Русакова: просроченные продукты поражаются гнилостными процессами

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сроки годности на продуктах требуют неукоснительного соблюдения, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она объяснила Pravda.Ru, чем грозит употребление в пищу просроченной еды.

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В четверг "Известия" рассказали, что Госдума намерена ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов населению — мол, это очень опасно.

При длительном хранении пища теряет не только во вкусовых качествах, подтвердила специалист.

"Всё-таки сроки годности не зря придумали, потому что любые продукты могут по истечении срока годности не только быть непригодны по вкусовым качествам, но и представлять опасность, так как в них могут развиваться бактерии, а также могут какие-то гнилостные процессы, окислительные происходить", — пояснила она.

Некоторые продукты ещё можно спасти, подвергнув их термической обработке.

"Допустим, из хлеба можно приготовить сухарики или из творога можно приготовить запеканку, тогда ещё какие-то временные промежутки возможно сделать, чтобы это было безопасно", — посоветовала доктор.

К сожалению, такие кулинарные изыски возможны далеко не всегда.

"Но в других случаях всё-таки не стоит рисковать здоровьем", — подчеркнула Русакова.

Ещё больше риск отравления продуктами, долго простоявшими после вскрытия упаковки, — недаром на них предупреждают: "После вскрытия не хранить!"

"Если, например, продукт в металлической таре, какие-то консервы, и после вскрытия, естественно, это должно быть либо съедено, либо перемещено в какую-то другую тару, потому что металл будет окисляться. Если это молочный продукт или скоропортящийся, то тоже будут попадать из воздуха бактерии и размножаться в нём, поэтому это не просто так написано действительно", — заметила диетолог.

Она также призвала быть осторожнее с готовой едой, даже той, что продаётся в вакуумной упаковке.

"От готовой еды, к сожалению, которая даже в вакуумной упаковке, очень много сейчас отравлений, и проведены исследования, когда микробное число смотрится, и бактерии кишечной группы находят. Поэтому всё-таки это тоже не всегда безопасно", — предупредила врач.