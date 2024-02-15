В Госдуме хотят штрафовать за бесплатную раздачу просроченных продуктов россиянам

"Известия": депутаты предложили штрафовать за раздачу просроченных продуктов

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В России могут ввести штрафы за бесплатную раздачу просроченных продуктов населению, пишут в четверг "Известия", узнавшие о соответствующей инициативе депутатов.

Фото: ВК Фудшеринг Отдам даром еду

Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами от "Единой России". Они предлагают дополнить ч. 1 ст. 14.43 КоАП "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов" НКО и благотворительными фондами, которые занимаются фудшерингом (раздачей еды). Если поправки будут приняты, распространение небезопасной продукции будет наказываться штрафами: должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

"Конечно, благотворительные организации должны нести административную ответственность, если они бесплатно раздают просрочку, которая является угрозой жизни и здоровью населению", — убеждён глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что ему лично известны случаи, когда просрочку возвращали в магазины и продавали с переклеенными этикетками.

Это новшество бессмысленно, в законодательстве уже есть запрет на продажу, раздачу, употребление в пищу просроченных продуктов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Этого вполне достаточно, чтобы наказывать тех, кто раздаёт или продаёт такую продукцию", — заметил он.

Риск возврата на полки продуктов с истекшим сроком годности исключён, заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, строжайший контроль в торговых сетях дополнительно усилен "технологией запретительной кассы, которая позволяет автоматически блокировать продажу" небезопасных товаров.

Фудшеринг показал свою эффективность — довольны и продавцы, и те, кому они помогли.

"В прошлом году помощь от ритейлеров получили порядка 315 тысяч человек из уязвимых социальных групп — им было передано более 350 тонн продуктов", — уточнил Караваев.

Законопроект о штрафах за фудшеринг отправлен на отзыв в правительство, депутаты рассмотрят его на весенней сессии.