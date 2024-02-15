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Борьба с утомлением: интегрированный подход к синдрому хронической усталости. Поможет физическая нагрузка

Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости

1:20
Здоровье

Российский психиатр Екатерина Макеева отмечает, что лечение синдрома хронической усталости (СХУ) требует комплексного подхода, включающего психотерапию, физическую активность и применение лекарственных средств.

Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она подчёркивает, что усталость и снижение энергии естественны для каждого человека, однако продолжительное состояние усталости при обычных нагрузках может сигнализировать о возникновении астении. Лечение этого состояния направлено на уменьшение характерных симптомов.

"Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить негативное мышление, повысить эффективность поведения и преодолеть симптомы депрессии, тревожности и нарушений сна", — объясняет психиатр.

Она также отмечает, что длительные периоды отдыха могут ухудшить состояние при астении, поэтому постепенное увеличение физической активности может оказать положительное воздействие при СХУ. Это может включать прогулки, походы в спортзал или занятия плаванием.

В некоторых случаях пациентам с СХУ могут назначать медикаментозное лечение, такие как антидепрессанты или снотворные. Важно отметить, что лечение СХУ наиболее эффективно у тех, кто заболел недавно, в то время как продолжительное течение астении может снизить вероятность полного восстановления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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