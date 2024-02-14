Медиа-диета: современные СМИ заставляют нас нервничать, когда мы читаем новости

Врачи США объяснили, почему мы нервничаем, когда читаем новости

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американская психологическая ассоциация высказала предупреждение, отмечая потенциально негативное воздействие на психическое здоровье от интереса к жестоким и травмирующим новостям.

Фото: wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С одной стороны, как сохранить психическое здоровье, оставаясь в курсе событий? Психиатр Гейл Зальц объяснила, почему мы так сильно реагируем на травматические события, даже если они происходят далеко от нас, и как с этим справиться.

Современные СМИ и социальные сети активно используют визуальный контент, включая фотографии и видео с места событий, что может усиливать восприятие близости опасности. Визуальные образы легче запоминаются и могут стать навязчивыми, вызывая тревогу и возбуждение.

Зальц подчеркнула, что это вызывает общее возбуждение в мозгу и теле, делая людей беспокойными и при продолжительном воздействии может привести к депрессии или стрессовым расстройствам.

Некоторые люди более подвержены стрессовым реакциям или посттравматическим стрессовым расстройствам из-за постоянного потока изображений и историй, особенно те, кто уже имеет проблемы с психическим здоровьем или пережил травму в прошлом.

Врачи рекомендуют ввести "медиа-диету" для всей семьи, ограничив количество источников новостей и время, проводимое перед экраном, до 30 минут в день, и не перед сном, чтобы избежать нарушений сна и возможного усиления тревоги в будущем.