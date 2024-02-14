Женский алкоголизм самый опасный? Врач ответил, почему прекрасному полу вообще нельзя алкоголь

Нарколог Благов заявил, что женский алкоголизм незаметен до последней стадии

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женский алкоголизм представляет собой серьезную опасность, поскольку прогрессирует быстрее из-за особенностей организма и часто остается незамеченным до достижения второй или даже третьей стадии зависимости. Этот факт был подчеркнут психиатром-наркологом Левом Благовым.

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По словам эксперта, у мужчин зависимость обычно возникает через 7–10 лет регулярного потребления алкоголя, в то время как для женщин этот процесс занимает гораздо меньше времени.

Благов также отметил, что у женщин ферменты печени хуже метаболизируют этанол, что связано с особенностями их физиологии. В результате этого происходит ускоренное разрушение не только печени, но и других органов и систем.

Кроме того, он подчеркнул, что защитная функция гематоэнцефалического барьера, который предохраняет мозг от токсинов, у женщин снижена по сравнению с мужчинами. Это означает, что алкоголь и его метаболиты более свободно проникают в мозг, что приводит к быстрому повреждению мозговых клеток и ухудшению когнитивных функций.