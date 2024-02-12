Секрет долголетия: какая диета может продлить вашу жизнь

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Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте

0:34
Здоровье

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина подчеркнула, что с возрастом сосуды становятся менее эластичными из-за естественного старения и неправильного питания.

Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Чтобы поддерживать их здоровье, врач рекомендует соблюдать средиземноморскую диету, богатую пищевыми волокнами, свежими овощами, фруктами и рыбой с омега-3 жирными кислотами.

Как сообщает сайт Москва24, умеренная физическая активность также является важным компонентом для укрепления сосудов в пожилом возрасте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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