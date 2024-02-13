Понимание эпилепсии: как отличить "лже-приступ" от настоящего. Существует несколько чётких признаков

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Эпилептолог Воронкова заявила, что эпилептический приступ можно перепутать с другими заболеваниями

1:18
Здоровье

Эпилептический приступ, согласно профессору и врачу-эпилептологу Кире Воронковой, может быть ошибочно принят за другие медицинские состояния, такие как аритмия.

Эпилептолог Воронкова заявила, что эпилептический приступ можно перепутать с другими заболеваниями
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Это объясняется тем, что оба состояния могут проявляться у человека с потерей сознания и судорожными движениями. Воронкова также указывает на сходство проявлений судорог, таких как прикусывание языка и неконтролируемое мочеиспускание, между этими двумя состояниями.

Она отмечает, что существуют и психические неэпилептические приступы, которые могут быть внешне схожи с эпилепсией, но вызваны другими патологиями. Кроме того, судорожный припадок может быть симптомом наличия новообразования в головном мозге или метастазирования.

Воронкова также указывает на разнообразие проявлений приступов эпилепсии, отмечая, что некоторые пациенты могут не упасть и сохранить сидячую или стоячую позу. Проявления могут включать отключение, нарушение речи, вздрагивание, застывание, фиксацию взгляда, непроизвольные движения рук или глотание.

Некоторые пациенты также могут испытывать ощущение дежавю или чувство тошноты. Воронкова подчеркивает, что эпилепсия имеет множество проявлений, что делает её сложной для диагностики и лечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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