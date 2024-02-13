Россиянам назвали неочевидный симптом скорого приступа эпилепсии: заключение врачей

Невролог Оськин назвал смех предвестником приступа эпилепсии

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эпизоды смеха иногда могут сопровождать человека во время эпилептического припадка или являться предвестником инсульта. Врач-невролог Сергей Оськин из Центра молекулярной диагностики "CMD Обнинск" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора перечислил признаки нескольких заболеваний, связанных с непроизвольным смехом.

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Согласно специалисту, в случае с эпилепсией возникают геластические припадки — это редкие проявления эпилепсии, характеризующиеся смехом или улыбкой. Этот вид припадков обычно связан с развитием гипоталамической гамартомы (опухоли) или с очаговым поражением зон эпилептогенеза в области передней поясной коры, лобной и височной долей головного мозга.

Также в медицинской практике описаны случаи патологического смеха, предшествующего развитию транзиторной ишемической атаки или инсульта. Один из редких нейрогенетических синдромов, сопровождающихся приступами непроизвольного смеха, — синдром Ангельмана.

Это заболевание характеризуется микроцефалией, интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксией, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением сна и гиперактивностью. Повреждение генов приводит к развитию синдрома Ангельмана, который обнаруживается у 12-20 человек из 10000.

Псевдобульбарный аффект (ПБА) характеризуется неконтролируемыми проявлениями плача или смеха, которые не соответствуют обстановке. Обычно человек не способен контролировать продолжительность и тяжесть таких приступов. ПБА может развиться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, инсульте, опухоли головного мозга или боковом амиотрофическом склерозе.

Также в списке находится синдром Туретта, при котором пациенты могут проявлять социально неприемлемое поведение, включая неуместный смех в виде эпизодической патологии.