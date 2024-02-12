Роспотребнадзор оценил риск завоза Аляскапокса на территорию России

В штате Аляска (США) от опасного вируса недавно скончался человек. Согласно одной из версий, он мог заразиться от своей кошки.
В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую ситуацию и проинформировали, что риски завоза в Россию вируса "Аляскапокс" (Alaskapox virus, AKPV), исключены, передаёт "Лента.ру".
Сообщается, что скончавшийся в США пенсионер имел ослабленный иммунитет из-за онкологии. Сначала на теле погибшего появилась красная папула — антибиотики не помогали. Затем у мужчины начались похожие на оспу высыпания, проблемы с дыханием.
Alaskapox в основном фиксируется у мелких млекопитающих, чаще всего у красных полёвок и землероек. Вирус могут передавать друг другу домашние животные. Пока официально не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку, отметили в ведомстве.
Специалисты утверждают, исследования, связанные с вирусом, продолжаются, спустя время о недуге станет известно больше. Но едва ли результаты изысканий потребуют существенных мер противодействия.
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