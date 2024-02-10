Что выбрать на завтрак: россиянам назвали три самые полезные каши

Профессор Шехян назвал овсянку самой полезной кашей

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Грант Шехян назвал овсянку одной из наиболее благоприятных каш для здоровья. Он отметил, что благодаря сбалансированному составу овсянка легко усваивается, а наличие клетчатки способствует активной работе кишечника.

Фото: wikimedia.org by Nickispeaki is licensed under CC BY-SA 4.0

Помимо овсянки профессор выделил пшёнку за её легкость усвоения благодаря сбалансированному соотношению белков и углеводов, а также гречку, известную своим высоким содержанием железа.

Тем не менее, Шехян подчеркнул важность правильного приготовления каши, отметив, что многие пытаются улучшить еë вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. Он предупредил, что такие добавки делают каши недиетическими и могут нанести вред здоровью.