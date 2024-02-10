Что выбрать на завтрак: россиянам назвали три самые полезные каши

Профессор Грант Шехян назвал овсянку одной из наиболее благоприятных каш для здоровья. Он отметил, что благодаря сбалансированному составу овсянка легко усваивается, а наличие клетчатки способствует активной работе кишечника.
Помимо овсянки профессор выделил пшёнку за её легкость усвоения благодаря сбалансированному соотношению белков и углеводов, а также гречку, известную своим высоким содержанием железа.
Тем не менее, Шехян подчеркнул важность правильного приготовления каши, отметив, что многие пытаются улучшить еë вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. Он предупредил, что такие добавки делают каши недиетическими и могут нанести вред здоровью.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.