Как офисный свет влияет на сон: заботиться о хорошем высыпании можно начинать прямо на работе

Учёные США выяснили, что естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Естественное освещение в офисе способствует легчайшему принятию решений и связано с увеличением продолжительности ночного сна среди работников. Согласно исследованию, использование искусственного освещения связано с ухудшением этих показателей.

Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Группа учёных из Иллинойсского университета провела исследование с участием 30 работников, занятых умственным трудом. Эти люди в течение недели последовательно работали в двух офисах, внешне идентичных, но с различным типом освещения. Первый офис имел ограниченное естественное освещение из-за тканевых завес, поэтому в нём требовалось больше искусственного света.

Второй офис был оборудован электрохромным стеклом, которое позволяло пропускать больше естественного света и смягчало блики.

Участники исследования были разделены на две группы, каждая из которых начинала работу в разных офисах. По истечении недели группы менялись местами.

Результаты исследования показали, что работники, которые проводили время в офисе с естественным освещением, спали более качественно. Их ночной сон увеличился в среднем на 37 минут. Качество сна оценивалось с помощью специальных портативных трекеров. Кроме того, работники офисов с естественным светом показали на 42% лучшие результаты в тестах на стратегическое мышление по сравнению с теми, кто работал в офисе с ограниченным естественным освещением.

Исследование также показало, что влияние условий освещения на сон и когнитивные функции становится заметным уже со второго дня работы. Те, кто изначально испытывал проблемы со сном, показали большее увеличение продолжительности сна.

Ученые отмечают, что в настоящее время имеется лучшее понимание того, как естественный дневной свет влияет на здоровье. Он играет важную роль в регуляции циркадных ритмов, качестве сна и когнитивных функциях. Учитывая, что современные люди проводят большую часть времени внутри помещений, важно обеспечить максимальное приближение условий освещения к естественным параметрам.