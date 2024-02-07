Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Золотых посоветовала возложить на подростка ответственность за вред курения
Выбрасывать отходы в канализацию хотят запретить законом
Мощный взрыв в Ижевске: власти заявляют о ракетных испытаниях
Прокуратура направила дело о жестоком убийстве молодой женщины в суд
"Орион и Тьма": новый мультфильм от Чарли Кауфмана
Наука помогла Кэтлин Фолбигг избежать длительного заключения в тюрьме
Играйте правильно: секреты удовлетворенной и счастливой собаки
Звезда "Реальных пацанов" актриса Зоя Бербер вышла замуж
Сквозь снег и дождь: выбираем водостойкую тушь для ресниц
Как офисный свет влияет на сон: заботиться о хорошем высыпании можно начинать прямо на работе

Учёные США выяснили, что естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление

2:10
Здоровье

Естественное освещение в офисе способствует легчайшему принятию решений и связано с увеличением продолжительности ночного сна среди работников. Согласно исследованию, использование искусственного освещения связано с ухудшением этих показателей.

Учёные США выяснили, что естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление
Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Группа учёных из Иллинойсского университета провела исследование с участием 30 работников, занятых умственным трудом. Эти люди в течение недели последовательно работали в двух офисах, внешне идентичных, но с различным типом освещения. Первый офис имел ограниченное естественное освещение из-за тканевых завес, поэтому в нём требовалось больше искусственного света.

Второй офис был оборудован электрохромным стеклом, которое позволяло пропускать больше естественного света и смягчало блики.

Участники исследования были разделены на две группы, каждая из которых начинала работу в разных офисах. По истечении недели группы менялись местами.

Результаты исследования показали, что работники, которые проводили время в офисе с естественным освещением, спали более качественно. Их ночной сон увеличился в среднем на 37 минут. Качество сна оценивалось с помощью специальных портативных трекеров. Кроме того, работники офисов с естественным светом показали на 42% лучшие результаты в тестах на стратегическое мышление по сравнению с теми, кто работал в офисе с ограниченным естественным освещением.

Исследование также показало, что влияние условий освещения на сон и когнитивные функции становится заметным уже со второго дня работы. Те, кто изначально испытывал проблемы со сном, показали большее увеличение продолжительности сна.

Ученые отмечают, что в настоящее время имеется лучшее понимание того, как естественный дневной свет влияет на здоровье. Он играет важную роль в регуляции циркадных ритмов, качестве сна и когнитивных функциях. Учитывая, что современные люди проводят большую часть времени внутри помещений, важно обеспечить максимальное приближение условий освещения к естественным параметрам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Последние материалы
Украинский блогер Шарий анонсировал "большой обмен пленными"
Эксперты рассказали, как защитить лобовое стекло от замерзания
Канье Уэст выпустил со своей 10-летней дочкой клип на песню "Talking"
У Работино разведка РФ уничтожила подразделение и зачистила окопы ВСУ
Юрист объяснила, кому можно не платить взносы на капремонт
Скручивание туловища из положения лёжа на спине: проверенный метод укрепления мышц живота
Немецкий национальный канал заявил, что Крым "всегда был российским"
Как подкормить рассаду дрожжами
В Праге решили, что не стоит принципиально гибнуть за Украину
Елена Борщёва спародировала певицу Майли Сайрус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников