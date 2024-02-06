Постоянно ледяные руки: врачи назвали причину данного явления и посоветовали обратиться за помощью

Терапевт Моди нашел связь холодных рук и железодефицитной анемии

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянно холодные руки, не приобретающие тепла даже в уютном помещении, могут свидетельствовать о возможном наличии железодефицитной анемии, как отмечает британский врач-терапевт Микаш Моди.

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Этот медик объясняет, что дефицит железа у человека может привести к нарушению кровообращения по всему организму, так как эритроциты не в состоянии обеспечивать ткани достаточным количеством кислорода.

Этот процесс приводит к постоянной холодности конечностей, даже при нахождении в теплой обстановке. Еще одним симптомом железодефицитной анемии, по словам эксперта, является стойкое чувство усталости. Помимо этого, наличие бледности, головных болей, сухости волос и кожи также может указывать на данное заболевание.

Специалист добавляет, что низкий уровень железа чаще встречается у женщин, включая беременных, а также у лиц, придерживающихся вегетарианской диеты.