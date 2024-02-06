Постоянно холодные руки, не приобретающие тепла даже в уютном помещении, могут свидетельствовать о возможном наличии железодефицитной анемии, как отмечает британский врач-терапевт Микаш Моди.
Этот медик объясняет, что дефицит железа у человека может привести к нарушению кровообращения по всему организму, так как эритроциты не в состоянии обеспечивать ткани достаточным количеством кислорода.
Этот процесс приводит к постоянной холодности конечностей, даже при нахождении в теплой обстановке. Еще одним симптомом железодефицитной анемии, по словам эксперта, является стойкое чувство усталости. Помимо этого, наличие бледности, головных болей, сухости волос и кожи также может указывать на данное заболевание.
Специалист добавляет, что низкий уровень железа чаще встречается у женщин, включая беременных, а также у лиц, придерживающихся вегетарианской диеты.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.