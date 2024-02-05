Врач назвал продукт, недостаточное употребление которого может привести к преждевременной смерти

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Онкоуролог Гадзиян: недостаточное потребление воды сгущает кровь

1:12
Здоровье

Дефицит жидкости приводит к густоте крови, что увеличивает угрозу развития мочекаменной болезни, проинформировал онкоуролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале.

Онкоуролог Гадзиян: недостаточное потребление воды сгущает кровь
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Wilkins is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Он отметил, что отказ от простой воды в пользу чая, кофе, газированных напитков или недостаточное употребление жидкости является ошибкой многих людей. Если человек пьет менее одного литра жидкости в сутки, он может столкнуться с тромбозом или мочекаменной болезнью, предупредил эксперт. Присутствие образований в мочевых путях может вызывать острую резь, боль в пояснице, крестце, животе или промежности, а также другие неприятные ощущения во время мочеиспускания. Боль может быть достаточно сильной и ограничить качество жизни пациента. По словам медика, вода как минимум нужна для того, чтобы выводить токсины из тела.

Выпивая пару стаканов сразу после пробуждения, человек запускает работу внутренних органов. Если стакан воды выпить за 3 минуты до еды, это позитивно отразится на пищеварении. Если перед купанием, то так можно снизить давление, а если перед отходом ко сну, — то предотвратить инсульт и инфаркт, резюмировал специалист.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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