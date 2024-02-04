Все любители чипсов охнут: любимое угощение вгонит под крышку гроба из-за риска болезней сердца

Ученые США рассказали, что любителям чипсов повышен риск смерти от болезней сердца и сосудов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Медицинского университета Харбина провели анализ данных национального исследования здоровья и питания в США, проведенного с 2003 по 2014 год, в котором участвовали 21,5 тысячи американцев.

Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Начиная с возраста 30 лет, с примерно одинаковым распределением по полу у всех участников, ученые сосредоточились на изучении связи между пищевыми привычками и летальными исходами, вызванными сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и другими причинами.

Исследователи классифицировали участников по типам завтраков: фруктовый и овощной завтрак с высоким содержанием крахмала, западный завтрак, включающий яичницу с беконом, хлопья, тосты, а также контрольную группу с любой другой диетой.

Результаты анализа показали, что предпочтение сытных западных завтраков связано с повышенным потреблением продуктов из рафинированного зерна, твердых жиров и сахара. Те, кто утром употреблял пищу, богатую цельными зернами, йогуртом и орехами, демонстрировали более здоровый образ питания.

Любители продуктов с высоким содержанием крахмала, в основном из белого картофеля, выявили повышенный риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (44-52%), а общая вероятность преждевременной смерти у этой группы увеличилась на 50-52%.

Те, кто предпочитает западный завтрак, также показали увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний (44%), в то время как у любителей фруктов и овощей этот риск уменьшился на 23%, а общая смертность была на 31% ниже по сравнению с другими участниками исследования.