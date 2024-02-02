Как избавиться от пробок в миналинах, объяснил врач-отоларинголог

Эксперт советует слегка надавить на миндалину, чтобы избавить от комочков пищи. Он рекомендует также воспользоваться несильным напором ирригатора. Если же данные манипуляции не помогли, то следует обратиться к лор-специалисту.
Марнова в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что появление пробок в миндалинах может быть вызвано воспалительными процессами, проблемами с пищеводом или с зубами.
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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