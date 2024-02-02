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Как избавиться от пробок в миналинах, объяснил врач-отоларинголог

Отоларинголог Марнова назвала пробки в миндалинах одной из причин дискомфорта в горле

0:49
Здоровье

Отоларинголог "Клиники Фомина" Светлана Марнова дала советы по избавлению от остатков пищи в миндалинах. 

Отоларинголог Марнова назвала пробки в миндалинах одной из причин дискомфорта в горле
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Медик объяснила, что нёбные миндалины имеют много углублений, в которые может забиваться пища, образуя так называемые пробки (тонзиллолиты). Они доставляют человеку дискомфорт.

Ранее врач Андрей Кондрахин назвал причину появления язвочек во рту. 

Эксперт советует слегка надавить на миндалину, чтобы избавить от комочков пищи. Он рекомендует также воспользоваться несильным напором ирригатора. Если же данные манипуляции не помогли, то следует обратиться к лор-специалисту. 

Марнова в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что появление пробок в миндалинах может быть вызвано воспалительными процессами, проблемами с пищеводом или с зубами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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