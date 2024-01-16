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Врач Кондрахин рассказал о причинах появления язвочек во рту: указывает на заболевание желудка

Врач Кондрахин назвал инфекционные заболевания причиной появления язвочек во рту

0:47
Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, о чём говорят язвочки во рту.

Врач Кондрахин назвал инфекционные заболевания причиной появления язвочек во рту
Фото: Own work by josconklin

Медик объяснил, язвы во рту говорят о таком заболевании, как стоматит. Проявится он может из-за различных инфекций: кандидоз рта, сифилис, ВИЧ.

Ранее врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина.

Микротрещины во рту также могут появиться из-за нехватки витаминов группы В.

"Также постоянно возникающий стоматит может указывать на заболевания желудка или онкологии полости рта", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Врач рекомендует регулярно чистить зубы, применять ополаскиватели, вовремя удалять зубные камни и посещать стоматолога с профилактическими визитами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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