Врач Кондрахин рассказал о причинах появления язвочек во рту: указывает на заболевание желудка

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, о чём говорят язвочки во рту.
Медик объяснил, язвы во рту говорят о таком заболевании, как стоматит. Проявится он может из-за различных инфекций: кандидоз рта, сифилис, ВИЧ.
Ранее врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина.
Микротрещины во рту также могут появиться из-за нехватки витаминов группы В.
"Также постоянно возникающий стоматит может указывать на заболевания желудка или онкологии полости рта", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".
Врач рекомендует регулярно чистить зубы, применять ополаскиватели, вовремя удалять зубные камни и посещать стоматолога с профилактическими визитами.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.