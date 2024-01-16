Врач Кондрахин рассказал о причинах появления язвочек во рту: указывает на заболевание желудка

Врач Кондрахин назвал инфекционные заболевания причиной появления язвочек во рту

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, о чём говорят язвочки во рту.

Фото: Own work by josconklin

Медик объяснил, язвы во рту говорят о таком заболевании, как стоматит. Проявится он может из-за различных инфекций: кандидоз рта, сифилис, ВИЧ.

Ранее врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина.

Микротрещины во рту также могут появиться из-за нехватки витаминов группы В.

"Также постоянно возникающий стоматит может указывать на заболевания желудка или онкологии полости рта", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Врач рекомендует регулярно чистить зубы, применять ополаскиватели, вовремя удалять зубные камни и посещать стоматолога с профилактическими визитами.