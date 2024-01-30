Есть ли психологические причины у аденомы простаты? Всё подробно объяснила психолог

Психолог рассказала о возможных причинах аденомы простаты

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примерно 65% российских мужчин старше 60 лет страдают от аденомы простаты. Механизм развития заболевания в медицине до конца не определён. Однако специалисты не исключают психологические причины. Психолог и автор курса "Психология здоровья" Карина Еремян помогла Pravda.Ru разобраться в ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Nephron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Предстательная железа состоит из цилиндрического эпителия и реагирует на конфликт "ухватить, либо оттолкнуть самку". Что это значит? Биологический смысл мужской железы выделять секрецию, в которой сперма путешествует до яйцеклетки. Помимо этого, предстательная железа выделяет серию гормонов, которые могут привлечь самку. Если в дикой природе млекопитающий самец потерял по каким-либо причинам свою самку, то у него может начаться процесс усиления функции органа за счёт увеличения клеточной массы, то есть разрастания клеток предстательной железы, для того чтобы воспроизводить больше секреции, больше гормонов, которые помогут ему привлечь другую самку из пространства и выполнить свою важнейшую биологическую задачу — продолжение рода.

Люди — тоже млекопитающие. Поэтому логично, что очень часто у мужчин возникают процессы в предстательной железе, связанные с женщинами. Сюда относятся не только жены и любовницы, но и дочери, сестры, любые лица женского пола, с которыми связано шоковое событие.

Клеточные изменения в предстательной железе могут начать происходить, когда, например, мужчина находится в треугольнике отношений. То есть у него есть и любовница, и жена, которых он пытается одновременно ухватить. Или у него молодая жена, которую он ревнует и стремится к тому, чтобы она была с ним.

Также может быть так, что происходят серьёзные конфликты, связанные с разводом с женой. Здесь имеет место быть конфликт "оттолкнуть самку", потому что гормоны, которые выделяет предстательная железа, могут не только привлекать самку из пространства, но и отпугивать её. И, соответственно, здесь конфликт заключается ещё и в том, присутствует ли агрессивное поведение со стороны жены в плане развода. Например, она пытается ухватить свой "кусок" при разводе, закатывает истерики и т. д., у мужчины может быть зависший процесс в предстательной железе. Такие случаи были в моей практике.

Конфликт с родственниками женского пола, который также даст разрастание клеток предстательной железы, может выглядеть так, что дочь или сестра делят наследство с отцом/братом через суд.

При этом чем интенсивнее конфликт, тем быстрее растёт аденоопухоль.

Когда на фоне её появляются проблемы с мочеиспусканием, это говорит о другом биологическом процессе, связанным с конфликтом маркировки территории. Он может быть сопряжён с историей предстательной железы, но требует отдельного рассмотрения и проработки. Дело в том, что шок запускает серию биологических программ. Поэтому вполне логично, что мы наблюдаем несколько симптомов. Хотя ими обычно описывают одно заболевание.

После разрешения конфликта микобактерии, которые размножались во время активной фазы конфликта, становятся активными и разлагают опухоль. Это так называемая хирургия природы.

Очень важно при выявлении опухоли не бояться процесса. И проработать конфликтные ситуации с телесно-ориентированным специалистом, чтобы убрать причину симптомов.

Аденома простаты