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Чем заменить сладости для успешного похудения: ответ найден

Диетолог Семакова отметила, что мед помогает при похудении

1:07
Здоровье

Информация о лечебных свойствах меда известна уже давно. Естественная сладость этого продукта, обусловленная высоким содержанием витаминов и минералов, стимулирует защитные функции организма и укрепляет иммунитет. Важно отметить, что мед обладает меньшей калорийностью по сравнению с сахаром, что делает его предпочтительным выбором для тех, кто следит за своим весом. Многие люди, стремящиеся похудеть, предпочитают заменять обычные сладости медом.

Диетолог Семакова отметила, что мед помогает при похудении
Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Диетолог Ирина Семакова подчеркнула полезность меда при похудении.

"Для того чтобы привнести хотя бы немного радости в свою жизнь, следует включить мед в рацион, однако важно не переусердствовать", — отметила специалист.

По мнению Семаковой, для достижения максимальной пользы при похудении следует выбирать только натуральный мед. Она также высказала критику в адрес специальных медовых диет, утверждая, что они могут негативно сказаться на здоровье.

"Несмотря на все положительные свойства меда, его употребление не должно превышать 100 граммов в день, и важно, в какое время суток вы его употребляете", — добавила диетолог.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Ниязов Аслан
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