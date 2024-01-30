Чем заменить сладости для успешного похудения: ответ найден

Информация о лечебных свойствах меда известна уже давно. Естественная сладость этого продукта, обусловленная высоким содержанием витаминов и минералов, стимулирует защитные функции организма и укрепляет иммунитет. Важно отметить, что мед обладает меньшей калорийностью по сравнению с сахаром, что делает его предпочтительным выбором для тех, кто следит за своим весом. Многие люди, стремящиеся похудеть, предпочитают заменять обычные сладости медом.
Диетолог Ирина Семакова подчеркнула полезность меда при похудении.
"Для того чтобы привнести хотя бы немного радости в свою жизнь, следует включить мед в рацион, однако важно не переусердствовать", — отметила специалист.
По мнению Семаковой, для достижения максимальной пользы при похудении следует выбирать только натуральный мед. Она также высказала критику в адрес специальных медовых диет, утверждая, что они могут негативно сказаться на здоровье.
"Несмотря на все положительные свойства меда, его употребление не должно превышать 100 граммов в день, и важно, в какое время суток вы его употребляете", — добавила диетолог.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.