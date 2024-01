Корица как ключевой ингредиент: открытия в борьбе с холестерином и диабетом

Your browser does not support the audio element.

Открытия диетолога Рене Корчака подчеркивают, что корица представляет собой одну из наиболее благоприятных приправ для организма. Применение специй приготовления пищи может сократить использование соли и масла, что особенно важно для людей с высоким уровнем холестерина.

Фото: Wikipedia by Kjokkenutstyr is licensed under is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.