Корица как ключевой ингредиент: открытия в борьбе с холестерином и диабетом

Eating Well: корица признана важной для снижения холестерина специей

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Открытия диетолога Рене Корчака подчеркивают, что корица представляет собой одну из наиболее благоприятных приправ для организма. Применение специй приготовления пищи может сократить использование соли и масла, что особенно важно для людей с высоким уровнем холестерина.

Фото: Wikipedia by Kjokkenutstyr is licensed under is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Корица, кроме того, проявляет способность снижать уровень сахара у диабетиков и улучшать параметры глюкозы.

Эта приправа также обладает противовоспалительными свойствами, благодаря уникальным биологически активным соединениям, таким как катехины и процианидины.

Важно отметить, что корица сама по себе не является универсальным решением для проблем, связанных с повышенным холестерином. Эффективное решение таких проблем требует комплексного подхода.