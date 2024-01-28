С детства учили, что это хорошо: что нельзя пить на ночь ни при каких обстоятельствах

Врачи подчеркнули опасность употребления кефира на ночь

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новые исследования по диабету показывают, что употребление кефира перед сном может иметь неблагоприятные последствия, согласно измененным взглядам врачей-эндокринологов на изучение этого заболевания.

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По мнению медиков, пить кефир вечером может нести определенные риски, так как этот напиток, употребленный перед сном, связан с негативными последствиями. Это объясняется высоким инсулиновым индексом у кефира и других молочных продуктов, что может увеличить вероятность развития диабета и набора лишнего веса.

Кроме того, для людей с непереносимостью лактозы кисломолочные продукты могут вызывать дискомфорт, такой как изжога и проблемы с кишечником. И, что немаловажно, молочные продукты могут затруднять засыпание.

Тем не менее, врачи ограничиваются лишь констатацией результатов своих новых исследований, предоставляя каждому человеку право решать, стоит ли употреблять кефир и другие молочные продукты перед сном, учитывая индивидуальные особенности каждого организма.