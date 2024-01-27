Вас ждет долгое лечение: эти продукты подкармливают раковые клетки

Врач Серяков назвал несколько продуктов, вызывающих рак желудка

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из ключевых факторов, оказывающих существенное воздействие на развитие рака желудка, — это неправильные диетические привычки и чрезмерное употребление вредных продуктов. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения России Александр Серяков.

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Согласно его заявлению, среди всех продуктов особенно опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с избыточным содержанием соли, алкогольные напитки, а также овощи и фрукты, богатые вредными токсинами. Например, в мясе, колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогены, такие как нитрозамины, акриламиды и пероксиды, которые способствуют мутациям в клетках желудка и развитию опухолевых процессов. Термическая обработка пищи усиливает канцерогенную активность этих веществ, что увеличивает риск образования опухолей.

Серяков отметил, что наибольший риск развития рака желудка у людей, часто употребляющих алкоголь. В алкоголе содержатся наиболее агрессивные канцерогены — метанол и этанол, которые при интоксикации организма серьезно повреждают клетки кардиального отдела (место соединения желудка с пищеводом) и вызывают их мутацию, что, в конечном итоге, может привести к онкологическим заболеваниям.

Эксперт также подчеркнул, что помимо перечисленных продуктов, острое, соленое и консервированное блюда, такие как майонез, кетчуп и различные виды солений, могут быть потенциально вредными для здоровья. Такие продукты, богатые консервантами, такими как нитриты и хлористый калий, могут изменять вязкость слизи желудка, разъедать его стенки и способствовать развитию язвы, а затем и опухолевых процессов. Исследования подтвердили, что жители азиатских стран, употребляющие в больших количествах пряную капусту кимчи и соленый чай с молоком, часто сталкиваются с раком желудка и пищевода.

Серяков подчеркнул важность осознанного питания для предотвращения риска развития рака желудочно-кишечного тракта. Даже 50 граммов переработанного мяса в дневном рационе, таких как сосиски, колбасы и мясные консервы, увеличивают вероятность развития колоректального рака на 18%. Врачи-диетологи рекомендуют различные диеты, включая средиземноморскую, основанную на свежих фруктах и овощах, рыбе, мягких несоленых сырах и оливковом масле, чтобы снизить риск развития многих заболеваний, включая рак желудка.