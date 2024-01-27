Посмотрите на последствия вашей экономии на зубах

Стоматолог Давидян: экономия на лечении зубов приводит к серьезным осложнениям

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян подчеркнул риск возникновения пульпита из-за плохого лечения и другие возможные последствия ошибок в этой области.

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В результате недоразумений со стороны специалиста существует вероятность потери установленных пломб. Эксперт отметил, что нарушение технологии и недостаточная изоляция обработанной поверхности от слюны могут привести к потере реставрации со временем. Это связано с нарушением адгезии материала пломбировочного материала к зубным тканям.

Вторичный кариес представляет собой еще одну проблему, возникающую из-за некачественных материалов реставрации или ошибок в работе врача. Плохая очистка кариозной полости может привести к оставлению бактерий, что приводит к активному размножению и разрушению тканей зуба. Использование материалов низкого качества также может способствовать развитию вторичного кариеса.

Ошибки в лечении кариозных поражений могут привести к необходимости использования ортопедических конструкций. Неправильное планирование и установка пломбы на поврежденный зуб может привести к серьезным последствиям, включая сколы стенки зуба, его перелом или даже потерю.

Пульпит представляет собой воспаление внутренних мягких тканей зуба, где расположены нервы и кровеносные сосуды. Неполная диагностика перед лечением и недостаточная обработка корневого канала могут привести к оставлению бактерий, вызывающих инфекционные осложнения. Эксперт подчеркнул важность начала лечения при первых симптомах, таких как высокая чувствительность, отек и покраснение десны, пульсирующая или острая боль, а также абсцесс.

Некачественное лечение увеличивает риск развития пародонтита и периодонтита. Инфекция, распространяющаяся в глубокие слои тканей вокруг зуба, может подвергнуть опасности костную ткань, удерживающую зуб. Несвоевременное лечение может вызвать инфекционные состояния, такие как флегмоны и периостит, с негативными последствиями для здоровья ротовой полости.

Перфорация корня или дна полости зуба может произойти, если врач не использует микроскоп и не контролирует процесс визуально. Серьезные последствия могут возникнуть из-за перфорации, вызванной манипуляциями врача. Необходимо оперативно и качественно устранять подобные ситуации.

В процессе лечения корневых каналов чрезмерное механическое воздействие или игнорирование методики терапии может привести к перелому корня зуба. Врач подчеркнул важность своевременного и качественного лечения, соответствующего рекомендациям, чтобы избежать негативных последствий.