Куриное филе и свежий овощной салат – отличный выбор в качестве закуски к алкогольным напиткам. Это мнение высказал диетолог Руслан Алиев в своем телеграм-канале.
Эта закуска способствует уменьшению содержания алкоголя в крови, что в свою очередь снижает нагрузку на организм и смягчает негативное воздействие алкоголя в общем, отметил специалист по питанию.
Рекомендуется подкладывать под алкоголь продукты, богатые белком и клетчаткой, и именно куриное филе в сочетании с овощным салатом соответствует этим требованиям. По мнению эксперта, такое сочетание считается наилучшим выбором пищи во время застолья.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.