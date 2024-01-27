Это самая лучшая закуска к спиртному: совет диетолога

Диетолог Алиев назвал лучшую закуску к спиртному

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриное филе и свежий овощной салат – отличный выбор в качестве закуски к алкогольным напиткам. Это мнение высказал диетолог Руслан Алиев в своем телеграм-канале.

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Эта закуска способствует уменьшению содержания алкоголя в крови, что в свою очередь снижает нагрузку на организм и смягчает негативное воздействие алкоголя в общем, отметил специалист по питанию.

Рекомендуется подкладывать под алкоголь продукты, богатые белком и клетчаткой, и именно куриное филе в сочетании с овощным салатом соответствует этим требованиям. По мнению эксперта, такое сочетание считается наилучшим выбором пищи во время застолья.