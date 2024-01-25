Если не помогают диеты: как ускорить метаболизм для скорого похудения

Врач Мясников рассказал, что метаболизм можно ускорить только с помощью питания и активности

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не каждый способен строго придерживаться диеты, избегать приема пищи после шести вечера и полностью отказываться от вредных продуктов. Тем не менее, врач Александр Мясников подчеркнул, что возможно стимулировать обмен веществ, чтобы организм более эффективно сжигал энергию и не накапливал ее в виде жира.

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"Существует много мифов относительно метаболизма. На самом деле его можно улучшить только с помощью физических упражнений и правильного питания", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что 75% потребляемой энергии расходуется на обеспечение работы организма и его систем, в то время как лишь 25% используется на физическую активность.

Мясников пояснил, что в среднем на поддержание одного килограмма веса требуется 20-22 калории. При этом физическая активность приносит пользу не только в расходе энергии, но и в ускорении метаболизма. Благодаря этому на поддержание килограмма веса может уходить уже 25-27 калорий, и этот эффект сохраняется на долгий срок.

Он предупредил, что голодание может привести к гормональной перестройке организма, с повышением аппетита и снижением расхода калорий на поддержание веса до 15 калорий за килограмм при длительном голодании, что может продолжаться до трех лет.

Этот механизм, по словам специалиста, объясняет быстрый набор веса после строгой диеты, и человек рискует набрать больше килограммов, чем сбросил. С возрастом контроль за весом становится сложнее из-за замедления обмена веществ.

"Чтобы поддерживать метаболизм, необходимо быть активным: заниматься физической активностью, закаляться, контактировать с холодной водой. Значительное количество калорий тратится на сжигание жира в результате закаливания печени. Важно и правильное питание. Если вы ограничиваете себя до 600-700, даже 800 калорий, вы замедляете метаболизм. Поэтому рекомендуется употреблять не более 1800 калорий, но при похудении не менее 1000 калорий в день. Только так можно избежать нарушения метаболизма", — подчеркнул Мясников.