Сонливость, апноэ: эти симптомы кричат о заболевании главного органа

Гастроэнтеролог Харлов назвал три симптома больной печени: апноэ, сонливость и вздутие

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более 30% жителей мегаполиса сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени, как сообщает гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов.

Фото: openverse.org is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Согласно врачу, своевременная диагностика может успешно излечить заболевание, при условии, что оно не достигло стадии фиброза. Он выделил три ключевых сигнала, указывающих на нарушения в работе органа. Первым тревожным признаком является увеличение окружности живота.

Два других симптома — дневная сонливость и сопровождающий ее апноэ. Если днем у человека возникает желание спать, с сопутствующими проблемами с дыханием, это может свидетельствовать о признаках метаболического синдрома, включая болезнь печени.

Харлов призвал быть внимательными к своему состоянию здоровья.

"Самая простая диагностика, такая как УЗИ печени и анализы крови, доступна всем и помогает следить за своим здоровьем", — сказал гастроэнтеролог.

Врач также предложил отказаться от употребления алкоголя. По его словам, неалкогольное и алкогольное поражение печени могут сочетаться, "и вместе они угрожают здоровью быстрее, чем по отдельности".