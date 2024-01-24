Сонливость, апноэ: эти симптомы кричат о заболевании главного органа

Более 30% жителей мегаполиса сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени, как сообщает гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов.
Согласно врачу, своевременная диагностика может успешно излечить заболевание, при условии, что оно не достигло стадии фиброза. Он выделил три ключевых сигнала, указывающих на нарушения в работе органа. Первым тревожным признаком является увеличение окружности живота.
Два других симптома — дневная сонливость и сопровождающий ее апноэ. Если днем у человека возникает желание спать, с сопутствующими проблемами с дыханием, это может свидетельствовать о признаках метаболического синдрома, включая болезнь печени.
Харлов призвал быть внимательными к своему состоянию здоровья.
"Самая простая диагностика, такая как УЗИ печени и анализы крови, доступна всем и помогает следить за своим здоровьем", — сказал гастроэнтеролог.
Врач также предложил отказаться от употребления алкоголя. По его словам, неалкогольное и алкогольное поражение печени могут сочетаться, "и вместе они угрожают здоровью быстрее, чем по отдельности".
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