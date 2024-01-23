Эндокринолог объяснила, почему проблема ожирение сегодня стала такой актуальной

Эндокринолог Иванова объяснила распространение ожирения: слишком много соблазнов

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог клиники "Ниармедик" Анастасия Иванова считает, увеличение заболеваемости ожирением в последнее время вполне объяснимо.

Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Эксперт обратила внимание, что соблазнов в еде у современного человека очень много.

"Соблазнов вокруг полно: мы идём на работу и покупаем на ходу кофе, часто с круассаном, мы перекусываем за день по много раз, проводим деловые встречи в ресторане, за обильно накрытым столом, любой праздник в нашей жизни — непременное застолье", — сказала Иванова в беседе с "Российской газетой".

Многие люди с возрастом начинают меньше двигаться, и часто спохватываются, когда лишний вес слишком явно даёт о себе знать.

Иванова подчеркнула, что в плане поддержания нормального веса очень важна профилактика.

По мнению врача, ожирение не грозит человеку, который нормально питается и поддерживает достаточный уровень двигательной активности.