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Не надо прибегать к сильным лекарством от бессонницы, помочь может это простое средство - займитесь

0:48
Здоровье

Врач-сомнолог Роман Бузунов высказал совет по преодолению бессонницы, подчеркивая, что простое средство может помочь в этом деле. Эксперт поделился своим мнением с порталом "Доктор Питер".

Не надо прибегать к сильным лекарством от бессонницы, помочь может это простое средство - займитесь
Фото: flickr. com by Andrés Nieto Porras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам специалиста, наилучшим решением проблемы стресса и бессонницы являются регулярные физические нагрузки.

Самым доступным способом является прогулка на 10 000 шагов в день, а также выполнение аэробных упражнений минимум 30 минут три раза в неделю.

"Полчаса интенсивной физической активности в день имеет схожий эффект с использованием современных транквилизаторов, снотворных, антидепрессантов и нейролептиков", — пояснил врач.

Тем не менее, некоторые люди предпочитают прибегнуть к таблеткам вместо занятий спортом.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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