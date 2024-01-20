Невролог рассказала, чем грозит водителю долгое сидение за рулём автомобиля

Позвоночник водителя испытывает большие нагрузки, а особенно от долгого сидения и вибраций страдает его поясница. На это обратила внимание врач-невролог клиники "Медси в Красногорске" Кристина Бруева.
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По словам врача, от длительных вибраций и компрессионного воздействия в межпозвоночных дисках формируются микроскопические трещины, а на самих дисках может развиться грыжа.
"Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом", — сказала Бруева, слова которой приводит Газета.Ru.
Чтобы позаботиться о своём позвоночнике, водителя важно не сутулиться за рулём и разминаться на остановках, разрабатывая плечи, кисти рук и шею, делая круговые движения руками и наклоны головой, добавила невролог.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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