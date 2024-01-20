Невролог рассказала, чем грозит водителю долгое сидение за рулём автомобиля

Невролог Бруева: чтобы не болела спину, за рулём можно находиться не более 5 часов подряд

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Позвоночник водителя испытывает большие нагрузки, а особенно от долгого сидения и вибраций страдает его поясница. На это обратила внимание врач-невролог клиники "Медси в Красногорске" Кристина Бруева.

Фото: https://www.inquirer.com/

По словам врача, от длительных вибраций и компрессионного воздействия в межпозвоночных дисках формируются микроскопические трещины, а на самих дисках может развиться грыжа.

"Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом", — сказала Бруева, слова которой приводит Газета.Ru.

Чтобы позаботиться о своём позвоночнике, водителя важно не сутулиться за рулём и разминаться на остановках, разрабатывая плечи, кисти рук и шею, делая круговые движения руками и наклоны головой, добавила невролог.