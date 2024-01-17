Перечислены 10 привычек в повседневной жизни, которые могут негативно сказываться на осанке

10 бытовых привычек, которые портят осанку

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Загибаются в три погибели, выпрямим плечи! Неприятно слышать такие слова от окружающих, но красивая осанка не только придает внешнюю привлекательность, но и благоприятно влияет на здоровье. Рассмотрим, какие привычки могут вредить осанке и как с ними бороться.

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Сидячий образ жизни и недостаток движения: Сидячая работа и отсутствие физической активности могут привести к избыточному весу, повышенному уровню глюкозы и артериальному давлению. Это в свою очередь вызывает боли в пояснице и геморрой. Укрепление мышц особенно важно, и здесь полезны плавание, упражнения для спины, танцы и посещение спортзала. Регулярные посещения остеопата и массаж способствуют правильному напряжению и расслаблению мышц.

Курение: Курение связано с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Никотин сужает сосуды, в том числе в суставах и межпозвоночных дисках, что негативно влияет на кровообращение и может вызвать боли в пояснице.

Выбор матраса: Мягкие и жесткие матрасы могут быть вредны для спины. Мягкие матрасы под весом изгибаются, распределяя нагрузку неравномерно. Рекомендуется выбирать матрас, повторяющий естественные изгибы тела для поддержки правильной осанки.

Правильная поза для сна: Правильная поза для сна играет важную роль в поддержании идеальной осанки. Лучше всего спать на спине с немного поднятым изголовьем при изжоге. Сон на животе может быть полезен при кишечных коликах, но спать с лицом в подушке может вызывать морщины и нарушать кровообращение.

Наклоняться и переносить тяжести: Носить сумки, особенно с тяжелыми предметами, может негативно сказываться на здоровье позвоночника. При поднимании тяжестей неправильно распределенная нагрузка на поясничный отдел позвоночника может привести к грыже дисков, растяжению сухожилий, сколиозу и остеохондрозу. Рекомендуется равномерно распределять вес в обеих руках и предпочитать приседания подъему тяжестей, избегая наклонов.

Неправильная обувь: Поддержание равновесия на обеих стопах представляет собой значительную нагрузку для позвоночника. Носить неправильную обувь, такую как туфли на высоком каблуке или с плоской подошвой, может вызвать деформацию стопы, потерю естественного свода и повлечь за собой нарушения осанки. Рекомендуется использовать обувь с супинаторами и каблуком высотой 4-6 см для поддержки нормальной анатомии стопы.

Зависимость от гаджетов: Длительное пребывание в неправильной позе при использовании гаджетов может вызвать компьютерную шею, сопровождающуюся болями в шейном отделе позвоночника и проблемами со зрением. Регулярное исправление осанки, стоя перед стеной, и правильное положение тела при сидении помогут предотвратить негативные последствия.

Проблемы с дыханием: Дефицит дыхательных функций, вызванный заболеваниями дыхательной системы, может сказываться на осанке. Перенапряжение шейных и грудных мышц из-за использования вспомогательных мышц при дыхании может вызвать боли в шее и изменения осанки. Уделять внимание правильной дыхательной технике и постоянному контролю над дыханием поможет поддерживать здоровье осанки.

Неправильный прикус: Несмотря на первоначальную неочевидность, неправильный прикус может влиять на осанку. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может привести к искривлению спины, болям при жевании и другим проблемам. Контроль за состоянием прикуса и своевременное обращение к ортодонту и остеопату помогут предотвратить негативные изменения осанки.

Особенности профессии: Некоторые профессии, такие как художники, водители или визажисты, связаны с продолжительным пребыванием в неподвижной позе. Важно осознавать влияние такой работы на здоровье позвоночника и регулярно заниматься спортом для поддержания правильной осанки.







