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Врач дала советы по замедлению процесса облысения и восстановлению волос

Врач-косметолог Лушкина рассказала, как можно сохранить волосы при начавшемся облысении

1:31
Здоровье

Врач-косметолог Мария Лушкина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как помочь мужчине, который начал лысеть, сохранить и восстановить шевелюру.

Врач-косметолог Лушкина рассказала, как можно сохранить волосы при начавшемся облысении
Фото: Нейросеть Шедеврум

Косметолог рассказала, что на начало облысения у мужчин обычно влияют генетические факторы и уровень гормонов. Возможностей полностью остановить процесс облысения нет, считает врач, но есть несколько способов помочь укрепить оставшиеся волосы и сделать их более здоровыми.

"Медицинские препараты: Миноксидил и Финастерид — это два наиболее популярных препарата, одобренных для лечения облысения у мужчин. Они могут помочь замедлить процесс облысения и стимулировать рост новых волос", — сказала Лушкина.

Косметолог рассказала, что ряд шампуней и бальзамов может включать в себя такие ингредиенты, как кофеин, биотин и нутриэнтные комплексы, укрепляющие волосы и улучшающие их состояние. Хотя эти средства могут быть полезными, они могут оказать заметное влияние только при интеграции с другими методами, подчеркнула Лушкина.

Врач напомнила, что для роста новых волос важно правильно питаться, не забывая про продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B, железом и цинком, которые оказывают положительное влияние на здоровье волос и кожи.

Кроме того, не стоит забывать про массаж кожи головы, который может улучшить кровообращение в области волосяных фолликулов, что, в свою очередь, может способствовать росту здоровых волос.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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