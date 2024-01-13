Врач дала советы по замедлению процесса облысения и восстановлению волос

Врач-косметолог Лушкина рассказала, как можно сохранить волосы при начавшемся облысении

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-косметолог Мария Лушкина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как помочь мужчине, который начал лысеть, сохранить и восстановить шевелюру.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Косметолог рассказала, что на начало облысения у мужчин обычно влияют генетические факторы и уровень гормонов. Возможностей полностью остановить процесс облысения нет, считает врач, но есть несколько способов помочь укрепить оставшиеся волосы и сделать их более здоровыми.

"Медицинские препараты: Миноксидил и Финастерид — это два наиболее популярных препарата, одобренных для лечения облысения у мужчин. Они могут помочь замедлить процесс облысения и стимулировать рост новых волос", — сказала Лушкина.

Косметолог рассказала, что ряд шампуней и бальзамов может включать в себя такие ингредиенты, как кофеин, биотин и нутриэнтные комплексы, укрепляющие волосы и улучшающие их состояние. Хотя эти средства могут быть полезными, они могут оказать заметное влияние только при интеграции с другими методами, подчеркнула Лушкина.

Врач напомнила, что для роста новых волос важно правильно питаться, не забывая про продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B, железом и цинком, которые оказывают положительное влияние на здоровье волос и кожи.

Кроме того, не стоит забывать про массаж кожи головы, который может улучшить кровообращение в области волосяных фолликулов, что, в свою очередь, может способствовать росту здоровых волос.