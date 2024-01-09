Врачи перечислили научные способы борьбы с бессонницей

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас сталкиваются с нарушениями сна: трудности с засыпанием или проблемы с пробуждением. Существуют научно подтвержденные методы борьбы с этими проблемами.

Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Определите необходимое время сна

Все мы разные, исходя из хронотипа, который делит людей на жаворонков и сов. Рабочие графики обычно не учитывают индивидуальные биоритмы. Определите свои естественные ритмы, проведя несколько свободных от работы дней. Установите свои собственные ритуалы перед сном и изучите свои привычки.

Установите время отхода ко сну

Не стремитесь лечь спать как можно раньше. Четко определите время "отбоя" в соответствии с временем пробуждения. Если эксперимент показал, что вам нужно 8 часов сна и вставать в 7:00, ложитесь в 23:00 или немного раньше. Старайтесь придерживаться этого режима, даже в выходные.

Создайте правила для отдыха

После определения необходимого времени сна, установите правила, помогающие расслабиться: приглушенный свет, отказ от телевизора перед сном и другие. Работа и отдых не должны смешиваться в одном месте.

Избегайте употребления алкоголя и еды перед сном

Поздний ужин может вызвать изжогу, мешающую спокойному сну. Ученые также отмечают, что алкоголь перед сном может привести к нарушениям сна во второй половине ночи. Старайтесь оставить достаточно времени между ужином и употреблением алкоголя перед сном.