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Врачи перечислили научные способы борьбы с бессонницей

1:35
Здоровье

Многие из нас сталкиваются с нарушениями сна: трудности с засыпанием или проблемы с пробуждением. Существуют научно подтвержденные методы борьбы с этими проблемами.

Врачи перечислили научные способы борьбы с бессонницей
Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Определите необходимое время сна

Все мы разные, исходя из хронотипа, который делит людей на жаворонков и сов. Рабочие графики обычно не учитывают индивидуальные биоритмы. Определите свои естественные ритмы, проведя несколько свободных от работы дней. Установите свои собственные ритуалы перед сном и изучите свои привычки.

Установите время отхода ко сну

Не стремитесь лечь спать как можно раньше. Четко определите время "отбоя" в соответствии с временем пробуждения. Если эксперимент показал, что вам нужно 8 часов сна и вставать в 7:00, ложитесь в 23:00 или немного раньше. Старайтесь придерживаться этого режима, даже в выходные.

Создайте правила для отдыха

После определения необходимого времени сна, установите правила, помогающие расслабиться: приглушенный свет, отказ от телевизора перед сном и другие. Работа и отдых не должны смешиваться в одном месте.

Избегайте употребления алкоголя и еды перед сном

Поздний ужин может вызвать изжогу, мешающую спокойному сну. Ученые также отмечают, что алкоголь перед сном может привести к нарушениям сна во второй половине ночи. Старайтесь оставить достаточно времени между ужином и употреблением алкоголя перед сном.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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