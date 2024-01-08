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Врач Шуров рассказал, как на организм влияет безалкогольное пиво

1:30
Здоровье

Отсутствие алкоголя в пиве, по мнению экспертов, не делает его более полезным. Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров подчеркнул негативное воздействие этого двусмысленного напитка на организм в эфире радио Sputnik.

Врач Шуров рассказал, как на организм влияет безалкогольное пиво
Фото: by Teerawat Winyarat

"Безалкогольное пиво — это обычное пиво, прошедшее двойную фильтрацию, с минимальным содержанием алкоголя от 0,5% до 1%. При употреблении больших объемов человек также воздействует на свой организм этанолом. Если у человека есть зависимость, он может потерять контроль и перейти к обычным алкогольным напиткам", — пояснил врач.

Даже при отсутствии зависимости имитация алкоголя может стать неприятным сюрпризом: привычка к употреблению "нулевки" может перерасти в настоящую зависимость от пива с содержанием алкоголя. Нарколог также отметил, что любое пиво является высококалорийным напитком, и чрезмерное потребление безалкогольного пива может привести к набору веса, скачкам уровня глюкозы в крови и нарушению пищевого поведения.

Врач напомнил мужчинам, предпочитающим такие напитки, что хмель в безалкогольном пиве содержит фитоэстрогены, воздействующие на гормональный фон и способные вызвать проблемы с потенцией и набор веса в женском типе. Таким образом, риск развития "пивного живота" от безалкогольного пива не уменьшается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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