Романтический вечер в московском отеле окончился для женщины травмой позвоночника

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина упала возле гостиницы в Москве, в результате чего сломала позвоночник.

Фото: Depositphotos

Как сообщает Telegram-канал Shot, пара москвичей решила провести в одном из отелей города романтический вечер. Влюблённые направились в гостиницу, однако свободных номеров там не оказалось.

Пара вышла из отеля и поругалась. Девушка отошла от здания на несколько метров и рухнула с пандуса, потеряв равновесие.

Персонал гостиницы вызвал скорую. Прибывшая по вызову бригада врачей диагностировала у женщины перелом позвоночника.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют детали того, что произошло между мужчиной и женщиной около отеля.