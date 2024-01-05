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Романтический вечер в московском отеле окончился для женщины травмой позвоночника

0:46
Здоровье

Женщина упала возле гостиницы в Москве, в результате чего сломала позвоночник.

Романтический вечер в московском отеле окончился для женщины травмой позвоночника
Фото: Depositphotos

Как сообщает Telegram-канал Shot, пара москвичей решила провести в одном из отелей города романтический вечер. Влюблённые направились в гостиницу, однако свободных номеров там не оказалось.

Пара вышла из отеля и поругалась. Девушка отошла от здания на несколько метров и рухнула с пандуса, потеряв равновесие.

Персонал гостиницы вызвал скорую. Прибывшая по вызову бригада врачей диагностировала у женщины перелом позвоночника.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют детали того, что произошло между мужчиной и женщиной около отеля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
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Специалист Чеканов Максим
В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
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