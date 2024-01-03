Врачи назвали 4 ранних признака туберкулеза, которые нельзя игнорировать

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лучший способ выявить начинающееся заболевание — регулярно проходить флюорографию или делать кожные пробы, такие как Манту. В случае упущения теста, вы можете распознать туберкулёз по ранним симптомам. Это поможет вам выжить, поскольку латентная форма бессимптомна и не оказывает влияния на здоровье. Активные симптомы развиваются постепенно и часто схожи с обычной недомоганием, что может затруднить их распознавание.

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Постоянный кашель

Если у вас появился настойчивый и, кажущийся необоснованным, кашель, обратитесь к терапевту или сделайте флюорографию. Это один из ранних и отчетливых признаков проблем с легкими, связанных с туберкулёзом.

Дискомфорт в груди

Не обязательно это будет сильная боль — ощущения при кашле или во время вдоха могут также свидетельствовать о проблемах. В сочетании с продолжительным кашлем, это явное напоминание об обращении к терапевту.

Субфебрильная температура

Это странное состояние, когда чувствуется жар, но термометр показывает 37-37,5 °C. Субфебрильная температура, вместе с продолжительным кашлем, может быть признаком проблем и требует консультации врача.

Непроизводительная потеря веса

Если вы теряете вес, не меняя образ жизни, рацион или не занимаясь физической активностью, это может быть опасным симптомом. Потеря веса свидетельствует о дефиците калорий в организме, что может быть вызвано различными причинами, включая туберкулёз.