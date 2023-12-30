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Годовалый ребёнок из Ленобласти попал в больницу из-за капель от насморка

0:54
Здоровье

Годовалый мальчик из Ленинградской области оказался в больнице, отравившись каплями от насморка.

Годовалый ребёнок из Ленобласти попал в больницу из-за капель от насморка
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Как пишет "Фонтанка", инцидент произошёл во Всеволожске. Дело в том, что у мальчика была простуда, и родители начали капать ему препарат от насморка, который не разрешён к применению в этом возрасте.

Родители малыша закапали ему в нос известное средство от насморка, одним из компонентов которого был нитрат производного имидазолина. Вскоре после этого ребёнок побледнел, у него началось обильное потоотделение, и он начал терять сознание.

Врачи оценили состояние мальчика как среднетяжёлое. Оказалось, что средство от насморка, которое закапали ему родители, полностью противопоказано детям до двух лет, а большая дозировка лекарства не разрешена к применению даже у подростков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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