Годовалый мальчик из Ленинградской области оказался в больнице, отравившись каплями от насморка.
Как пишет "Фонтанка", инцидент произошёл во Всеволожске. Дело в том, что у мальчика была простуда, и родители начали капать ему препарат от насморка, который не разрешён к применению в этом возрасте.
Родители малыша закапали ему в нос известное средство от насморка, одним из компонентов которого был нитрат производного имидазолина. Вскоре после этого ребёнок побледнел, у него началось обильное потоотделение, и он начал терять сознание.
Врачи оценили состояние мальчика как среднетяжёлое. Оказалось, что средство от насморка, которое закапали ему родители, полностью противопоказано детям до двух лет, а большая дозировка лекарства не разрешена к применению даже у подростков.
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