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Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель

1:54
Здоровье

В период сезона простуд и вирусов требуется подготовить запас сосудосуживающих капель для носа. Иногда они становятся неотъемлемым условием для нормального сна и работы, освобождая от затрудненного дыхания.

Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель
Фото: Openverse

Тем не менее, существует риск, что пациенты начнут применять эти капли слишком часто и на протяжении длительного периода. Обычно рекомендуется использовать их не более пяти дней. Нарушение этой рекомендации может привести к зависимости от капель, в результате чего нос перестает нормально функционировать без внешней помощи.

Об этом предупредила заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, Елена Зяблова. Она отметила, что часто люди начинают использовать сосудосуживающие средства для борьбы с легким насморком при простуде, а затем уходят в бесконтрольное применение. Зависимость от этих капель может оказать серьезное воздействие на организм, вызывая нарушение дыхания из-за того, что сосуды перестают функционировать самостоятельно.

Иногда пациенты не осознают, что корень "хронического насморка" заключается именно в постоянном использовании капель, что в итоге может привести к необоснованным операциям, например, по исправлению перегородки носа.

Если человек стал зависим от сосудосуживающих капель и не может обойтись без них, то важно обратиться к отоларингологу для профессиональной консультации. Врач проведет тщательный осмотр и разработает эффективный план лечения, позволяющий избавиться от зависимости без негативных последствий.

После того как зависимость преодолена, необходимо использовать сосудосуживающие капли с осторожностью, следуя рекомендациям специалиста, если снова появятся симптомы заболевания, сообщает "Вести Подмосковья".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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