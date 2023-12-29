Врач Губарёва назвала запрещённые для детей продукты в новогоднюю ночь

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский эндокринолог Дарья Губарёва дала рекомендации по составлению детского рациона на новогоднюю ночь. Она предупредила, что стоит избегать блюд с лесными грибами из-за возможного риска отравления, особенно для детей до семи лет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Также врач отметила, что не следует предлагать детям до пяти лет продукты с не полностью приготовленными мясными компонентами, такие как копчёная колбаса и сыровяленое мясо. Из-за высокого содержания ртути она не рекомендует детям определенные сорта рыбы. Блюда с сырыми яйцами также стоит избегать, а детей до пяти лет лучше ограничивать в потреблении мягких сыров из непастеризованного молока.

Врач также предложила ограничить употребление блюд с майонезом и кондитерских изделий. Для предотвращения переедания в ночное время важно придерживаться обычного распорядка дня, а после застолья советовала прогуляться на свежем воздухе.