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Врач Губарёва назвала запрещённые для детей продукты в новогоднюю ночь

1:00
Здоровье

Детский эндокринолог Дарья Губарёва дала рекомендации по составлению детского рациона на новогоднюю ночь. Она предупредила, что стоит избегать блюд с лесными грибами из-за возможного риска отравления, особенно для детей до семи лет.

Врач Губарёва назвала запрещённые для детей продукты в новогоднюю ночь
Фото: Нейросеть Шедеврум

Также врач отметила, что не следует предлагать детям до пяти лет продукты с не полностью приготовленными мясными компонентами, такие как копчёная колбаса и сыровяленое мясо. Из-за высокого содержания ртути она не рекомендует детям определенные сорта рыбы. Блюда с сырыми яйцами также стоит избегать, а детей до пяти лет лучше ограничивать в потреблении мягких сыров из непастеризованного молока.

Врач также предложила ограничить употребление блюд с майонезом и кондитерских изделий. Для предотвращения переедания в ночное время важно придерживаться обычного распорядка дня, а после застолья советовала прогуляться на свежем воздухе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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